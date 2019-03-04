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    Жизнь

    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь

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    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта - Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    У многих членов королевской семьи имеются уменьшительные имена, поэтому нет ничего удивительного, что ник появился и у принцессы Шарлотты

    Кейт Миддлтон во время посещения стадиона в Виндзорском парке разговорилась с мамой-блогером Лорой-Энн, которая гуляла там со своим маленьким сыном. В беседе герцогиня Кембриджская упомянула, что называет свою дочь Лотти, вместо Шарлотты.

    Супруга принца Уильяма спросила у малыша его имя. Оказалось, что мальчик является тезкой ее старшего сына - принца Джорджа. Кейт отметила, что ему очень идет галстук-бабочка, и поинтересовалась, сколько ему лет.

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    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь
    Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь

    Лора-Энн ответила, что ее Берти - так она ласково зовет сына - уже четыре года. «О, ему столько же лет, что и Лотти», - воскликнула герцогиня.

    «Представляете, она зовет Шарлотту Лотти! Как бы я хотела снять все на видео, так как не могу вспомнить, что я сказала и что сказала она, но я на седьмом небе от счастья, она мой идол, я ее обожаю!» - написала восторженная мамочка.

     

    дети Кейт Миддлтон
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