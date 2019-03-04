Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь



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Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

У многих членов королевской семьи имеются уменьшительные имена, поэтому нет ничего удивительного, что ник появился и у принцессы Шарлотты

Кейт Миддлтон во время посещения стадиона в Виндзорском парке разговорилась с мамой-блогером Лорой-Энн, которая гуляла там со своим маленьким сыном. В беседе герцогиня Кембриджская упомянула, что называет свою дочь Лотти, вместо Шарлотты.

Супруга принца Уильяма спросила у малыша его имя. Оказалось, что мальчик является тезкой ее старшего сына - принца Джорджа. Кейт отметила, что ему очень идет галстук-бабочка, и поинтересовалась, сколько ему лет.

Лора-Энн ответила, что ее Берти - так она ласково зовет сына - уже четыре года. «О, ему столько же лет, что и Лотти», - воскликнула герцогиня.

«Представляете, она зовет Шарлотту Лотти! Как бы я хотела снять все на видео, так как не могу вспомнить, что я сказала и что сказала она, но я на седьмом небе от счастья, она мой идол, я ее обожаю!» - написала восторженная мамочка.