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    Жизнь

    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму

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    <div class="sel_item">Принц Уильям и Кейт Миддлтон</div> - Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Герцогу Кембриджскому исполнилось 37 лет

    Супруга принца Уильяма, 37-летняя Кейт Миддлтон, сделала ему очень трогательный подарок. На его подготовку герцогиня затратила много времени и усилий.

    Вместе со своими старшими детьми, пятилетним принцем Джорджем и четырехлетней принцессой Шарлоттой, она создала альбом лучших воспоминаний семьи. В него вошли фотографии, а также рисунки всех троих детей, включая годовалого Луи. «Они отразили события в семье в течение последних лет», – сообщил источник издания The Sun. Этим презентом Кейт напомнила мужу, что в его жизни главным является семья.

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    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму
    Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму

    Герцогиня позаботилась, чтобы Уильям случайно не обнаружил подарок раньше времени. До сегодняшнего дня альбом хранился в доме ее младшей сестры Пиппы.

     

    Кейт Миддлтон
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