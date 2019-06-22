Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцогу Кембриджскому исполнилось 37 лет

Супруга принца Уильяма, 37-летняя Кейт Миддлтон, сделала ему очень трогательный подарок. На его подготовку герцогиня затратила много времени и усилий.

Вместе со своими старшими детьми, пятилетним принцем Джорджем и четырехлетней принцессой Шарлоттой, она создала альбом лучших воспоминаний семьи. В него вошли фотографии, а также рисунки всех троих детей, включая годовалого Луи. «Они отразили события в семье в течение последних лет», – сообщил источник издания The Sun. Этим презентом Кейт напомнила мужу, что в его жизни главным является семья.

Герцогиня позаботилась, чтобы Уильям случайно не обнаружил подарок раньше времени. До сегодняшнего дня альбом хранился в доме ее младшей сестры Пиппы.