Кейт Миддлтон спасла брата от суицида



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Кейт Миддлтон instagram.com/kensingtonroyal/

Младший брат герцогини был готов свести счеты с жизнью

32-летний Джеймс Миддлтон, брат герцогини Кембижской, выглядит счастливым человеком. Сейчас он готовится к свадьбе со своей избранницей Ализе Тевене, в его соцсетях счастливые снимки во время прогулок и путешествий, он разводит охотничьих собак и очень любит свое дело.

Сложно представить, но совсем недавно, все это не радовало Джеймса вплоть до того, что он всерьез начал думать о самоубийстве. В интервью британскому изданию The Sun, Миддлтон признался, что депрессия, начавшаяся у него в начале года, сильно подкосила его.

Вдобавок к апатии добавились дислексия и синдром дефицита внимания. Из-за этого Джеймс не мог не только нормально есть и спать, но даже заниматься приятными отвлекающими делами, например, читать книги или общаться с друзьями.

Кейт очень поддержала брата во время этих испытаний. По его словам, он часто сопровождала его на терапию, старалась много говорить с ним и постоянно держала его состояние на контроле. Не оставила брата и другая сестра, Пиппа Миддлтон, она также ходила с ним на терапию и находилась на связи.

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