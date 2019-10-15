  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида

    • Розсилка
    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон спасла брата от суицида

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Младший брат герцогини был готов свести счеты с жизнью

    32-летний Джеймс Миддлтон, брат герцогини Кембижской, выглядит счастливым человеком. Сейчас он готовится к свадьбе со своей избранницей Ализе Тевене, в его соцсетях счастливые снимки во время прогулок и путешествий, он разводит охотничьих собак и очень любит свое дело.

    Сложно представить, но совсем недавно, все это не радовало Джеймса вплоть до того, что он всерьез начал думать о самоубийстве. В интервью британскому изданию The Sun, Миддлтон признался, что депрессия, начавшаяся у него в начале года, сильно подкосила его.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида
    Кейт Миддлтон спасла брата от суицида

    Вдобавок к апатии добавились дислексия и синдром дефицита внимания. Из-за этого Джеймс не мог не только нормально есть и спать, но даже заниматься приятными отвлекающими делами, например, читать книги или общаться с друзьями.

    Кейт очень поддержала брата во время этих испытаний. По его словам, он часто сопровождала его на терапию, старалась много говорить с ним и постоянно держала его состояние на контроле. Не оставила брата и другая сестра, Пиппа Миддлтон, она также ходила с ним на терапию и находилась на связи.

     Читайте также: Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ