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    Жизнь

    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы

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    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кейт периодически носит драгоценные серьги Дианы

    Одно из украшений принцессы Дианы, которое досталось по наследству 37-летней Кейт Миддлтон, показалось герцогине слишком роскошным. Она убрала лишние бриллианты с сапфировых серег матери своего мужа.

    В завещании принцесса Диана попросила, чтобы ее драгоценности достались будущим женам ее сыновей. Королевская семья неукоснительно исполнила это пожелание.

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    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон удалила «лишние» бриллианты с серег принцессы Дианы

    Помолвочное кольцо с сапфиром, которое теперь Кейт носит, почти не снимая, ранее принадлежало леди Ди. Вместе с ним герцогине Кембриджской были подарены серьги, сделанные в том же стиле. Сережки-гвоздики представляют собой два сапфира, обрамленных бриллиантами.

    Кейт периодически носит драгоценные серьги Дианы. Но недавно подданные заметили, что она внесла в них изменения. Супруга принца Уильяма попросила убрать нижнюю подвеску с камнем, оставив лишь один сапфир в каждой серьге.

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    Кейт Миддлтон
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