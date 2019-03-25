  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон

    Прохожие не ожидали увидеть герцогиню в раннее время

    37-летняя Кейт Миддлтон , несмотря на свой статус герцогини и супруги принца, предпочитает сама заниматься воспитанием детей. На этот раз жена принца Уильяма отправилась на прогулку с детьми в парк ранним утром.

    Многие очевидцы были удивлены появлением Кейт в Кенсингтонских садах в 8 утра. Герцогиня Кэтрин гуляла с пятилетним принцем Джорджем и трехлетней принцессой Шарлоттой.

    852bb5084e80e9ecc240af9994b5f6cd_fitted_740x700_01

    «Кто прошел мимо меня, когда я прогуливался по Кенсингтонским садам?! Кейт Миддлтон везла принцессу Шарлотту в коляске, а принц Джордж ехал рядом на велосипеде», - рассказала одна из случайных прохожих в Twitter.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром
    Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром

    Кейт Миддлтон часто гуляет с детьми в Кенсингтонских садах. Ранее герцогиню видели там с младшим сыном, когда они кормили уток на пруду.

     

    Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ