Кейт Миддлтон удивила подданных прогулкой в парке ранним утром



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Кейт Миддлтон

Прохожие не ожидали увидеть герцогиню в раннее время

37-летняя Кейт Миддлтон , несмотря на свой статус герцогини и супруги принца, предпочитает сама заниматься воспитанием детей. На этот раз жена принца Уильяма отправилась на прогулку с детьми в парк ранним утром.

Многие очевидцы были удивлены появлением Кейт в Кенсингтонских садах в 8 утра. Герцогиня Кэтрин гуляла с пятилетним принцем Джорджем и трехлетней принцессой Шарлоттой.

«Кто прошел мимо меня, когда я прогуливался по Кенсингтонским садам?! Кейт Миддлтон везла принцессу Шарлотту в коляске, а принц Джордж ехал рядом на велосипеде», - рассказала одна из случайных прохожих в Twitter.

Кейт Миддлтон часто гуляет с детьми в Кенсингтонских садах. Ранее герцогиню видели там с младшим сыном, когда они кормили уток на пруду.