Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты



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Кейт Миддлтон instagram.com/kensingtonroyal/

Герцогиня Кембриджская продемонстрировала накаченные ноги

8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. Супруги состязались на разных яхтах. Поклонники герцогини Кэтрин обратили внимание на одежду своей любимицы. Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах – впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.

Последний раз Кейт выбирала этот предмет одежды в 2008 году на диско-вечеринку. С тех пор она успела выйти замуж и родить троих детей. Тем не менее, придирчивые фанаты отметили, что беременность и роды никак не сказались на форме герцогини.



