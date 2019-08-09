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    Жизнь

    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Герцогиня Кембриджская продемонстрировала накаченные ноги

    8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в королевской регате. Супруги состязались на разных яхтах. Поклонники герцогини Кэтрин обратили внимание на одежду своей любимицы. Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах – впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.

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    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Последний раз Кейт выбирала этот предмет одежды в 2008 году на диско-вечеринку. С тех пор она успела выйти замуж и родить троих детей. Тем не менее, придирчивые фанаты отметили, что беременность и роды никак не сказались на форме герцогини.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям певица
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