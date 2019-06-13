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    Жизнь

    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах

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    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская побывала на гала-ужине в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств

    Накануне супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила публику шикарным и, вместе с тем, лаконичным образом, который она выбрала для посещения гала-ужина в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств. Как известно, герцогиня Кембриджская весьма обеспокоена этой проблемой, потому внести свой посильный вклад в решение этой проблемы она не упускает.

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    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
    Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах

    Елизавета II оценила заслуги Антонеллы Фресолоун, которая прислуживает герцогу и герцогине Кембриджским с 2013 года.

    Для посещения лондонского ресторана, где проходил ужин, Кейт, известная также тем, что предпочитает надевать полюбившиеся наряды, в этот раз появилась в белом платье в тонкую серую полоску от бразильского дизайнера Барбары Касасола. В предыдущий раз это платье было на Миддлтон летом 2016 года, когда она приехала на вручение премии «Музей года».

     

    Кейт Миддлтон
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