Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма



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Герцогиня может повторить судьбу королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда Уэссекского, в 1964 году, в возрасте 37 лет

37-летняя Кейт Миддлтон в браке с 36-летним принцем Уильямом родила троих детей. Близкая подруга герцогини Кембриджской заявила, что та мечтает о четвертом ребенке.

В преддверии родов 37-летней Меган Маркл Великобританию охватила «бэбимания». Жена принца Гарри уже на неделю перенашивает своего ребенка. Тем не менее, Меган выглядит вполне счастливой.

Сегодня стало известно о том, что Кейт Миддлтон готовится забеременеть в четвертый раз. «Кэтрин хочет еще одного ребенка. Она любит детей и готовится пройти еще одну беременность, несмотря на то, что в прошлом у нее были осложнения в виде сильнейшей тошноты», - сказала изданию Daily Mail приятельница Кейт.

Поклонники королевской семьи знают, что герцогиня Кембриджская тяжело переносит интересное положение. Все предыдущие три раза, когда о ее беременности объявлял Кенсингтонский дворец, Кейт прекращала выходить в свет. Жена принца Уильяма испытывала тяжелый токсикоз. Из-за этого ее даже приходилось госпитализировать.



