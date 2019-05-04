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    Жизнь

    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма

    Герцогиня может повторить судьбу королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда Уэссекского, в 1964 году, в возрасте 37 лет

    37-летняя Кейт Миддлтон в браке с 36-летним принцем Уильямом родила троих детей. Близкая подруга герцогини Кембриджской заявила, что та мечтает о четвертом ребенке.

    В преддверии родов 37-летней Меган Маркл Великобританию охватила «бэбимания». Жена принца Гарри уже на неделю перенашивает своего ребенка. Тем не менее, Меган выглядит вполне счастливой.

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    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма
    Кейт Миддлтон захотела родить четвертого ребенка от принца Уильяма

    Сегодня стало известно о том, что Кейт Миддлтон готовится забеременеть в четвертый раз. «Кэтрин хочет еще одного ребенка. Она любит детей и готовится пройти еще одну беременность, несмотря на то, что в прошлом у нее были осложнения в виде сильнейшей тошноты», - сказала изданию Daily Mail приятельница Кейт.

    Поклонники королевской семьи знают, что герцогиня Кембриджская тяжело переносит интересное положение. Все предыдущие три раза, когда о ее беременности объявлял Кенсингтонский дворец, Кейт прекращала выходить в свет. Жена принца Уильяма испытывала тяжелый токсикоз. Из-за этого ее даже приходилось госпитализировать.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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