Когда неожиданно обнаружил, что родители были в 100 раз круче тебя. Впечатляющие архивные фото

«Мой отец был тем еще красавчиком»

Пару лет назад пользователи портала Reddit обнаружили, что их родители в молодости были неожиданно крутыми, и создали сабреддит под названием OldSchoolCool. В разделе юзеры делятся архивными фотографиями своих мам, пап и других представителей старшего поколения.

На фотографиях те катаются на американских горках, несут олимпийский огонь и занимаются другими крутыми занятиями.

«Мой отец был тем еще красавчиком», «Бабушка работала ветеринаром и несколько лет она вместе с моим папой занималась воспитанием львенка», «В молодости папа делал довольно-таки крутые трюки», «Вряд ли я когда-либо буду таким же крутым, как мой отец», «В 1914 году быть серфером было непросто, у дедушки получалось», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.