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    Жизнь

    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша

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    <p>Виталий Кличко</p> <p>Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/</p> - Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша

    Виталий Кличко

    Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/

    В Фейсбуке мэр Киева опубликовал свое фото с отдыха

    Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе Офиса президента Андрею Богдану и столичном застройщику Андрею Вавришу.

    В Фейсбуке Кличко опубликовал свое фото с отдыха.

    «Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали», - иронично написал мэр столицы.

    «Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...» – добавил Кличко.

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    Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, на котором они вместе с братом Владимиром на велосипедах проехали новым туристическим маршрутом в историческом центре столицы: от Пейзажной аллеи, через Андреевский спуск, Аллею художников и Владимирскую горку к новому пешеходно-велосипедного моста.

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    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша
    Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша

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    Виталий Кличко мэр
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