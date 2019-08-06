Кличко в отпуске потроллил Богдана и Вавриша



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Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/

В Фейсбуке мэр Киева опубликовал свое фото с отдыха

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе Офиса президента Андрею Богдану и столичном застройщику Андрею Вавришу.

В Фейсбуке Кличко опубликовал свое фото с отдыха.

«Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали», - иронично написал мэр столицы.

«Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...» – добавил Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, на котором они вместе с братом Владимиром на велосипедах проехали новым туристическим маршрутом в историческом центре столицы: от Пейзажной аллеи, через Андреевский спуск, Аллею художников и Владимирскую горку к новому пешеходно-велосипедного моста.