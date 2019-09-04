Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде



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Елизавета ІІ

Елизавета II любит традиционное английское блюдо, которое подают в местных пабах

Британская королева-долгожитель является рекордсменом среди правителей. Чтобы оставаться в форме, она ведет здоровый образ жизни. Однако ничто человеческое не чуждо монаршей особе. Елизавета II любит традиционный английский фаст-фуд – Fish and Chips.

Это блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, и нарезанного крупными ломтиками картофеля фри. «Фиш энд чипс» считается неофициальным национальным английским блюдом, его подают во всех столичных и сельских пабах.

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