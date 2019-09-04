  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде

    • Розсилка
    Елизавета ІІ - Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Елизавета ІІ

    Елизавета II любит традиционное английское блюдо, которое подают в местных пабах

    Британская королева-долгожитель является рекордсменом среди правителей. Чтобы оставаться в форме, она ведет здоровый образ жизни. Однако ничто человеческое не чуждо монаршей особе. Елизавета II любит традиционный английский фаст-фуд – Fish and Chips.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде
    Королева Елизавета II пристрастилась к вредной еде

    Это блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, и нарезанного крупными ломтиками картофеля фри. «Фиш энд чипс» считается неофициальным национальным английским блюдом, его подают во всех столичных и сельских пабах.

     Читайте также: Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    образ жизни здоровый образ жизни Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ