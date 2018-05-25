Королева Елизавета ІІ в восторге от собаки Меган Маркл

Четвероногому другу Меган невероятно повезло

До встречи с Меган Маркл жизнь бигля по имени Гай напоминала страшный сон: в конце 2015-го пес был найден в лесах Кентукки и отправлен в приют A Dog's Dream Rescue в Оквилле, недалеко от Торонто, а в начале 2016-го его собирались усыпить.

Однако на его счастье в приют заглянула звезда "Форс-мажоров" и, по ее признанию, влюбилась в собаку с первого взгляда. Какое-то время Гай жил вместе с Меган в ее доме в Торонто, а когда его хозяйка согласилась выйти замуж за принца, пес переехал в Великобританию и теперь живет в Кенсингтонском дворце по адресу Kensington Gardens, W8 4PX.

Гай - настоящий везунчик, ведь он покорил сердце не только Меган и Гарри, но и самой королевы Елизаветы II, известной любительницы собак.

Недавно, в середине апреля, Ее Величество попрощалась со своим последним корги, 15-летней Уиллоу, род которой шел от собаки по имени Сюзан, подаренной Елизавете на 18-летие. Теперь Елизавета II заботится не только о своих дорги Вулкане и Кэнди, но и о любимце Меган.

Накануне свадьбы Меган и Гарри Гай был замечен в автомобиле Ее Величества на пути из Букингемского дворца в Виндзор - пес ехал вместе с королевой на заднем сидении.

Поначалу в сети появились фото, на которых было видно лишь макушку Гая, и многие решили, что это собака Ее Величества - Кенди, но позже были опубликованы снимки с мордашкой Гая - и все сомнения разрешились сами собой.



