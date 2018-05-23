Опубликованы фото самых нелепых товаров в честь свадьбы Меган Маркл

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Фотопроект Люка Стивенсона

Ну какая королевская свадьба обойдется без соответствующей сувенирной продукции? В 2018 году в нее вошли раскраски, сухой завтрак, носки и даже гигиенические пакеты

Производители подарков активно готовились к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая, не меньше, чем сама королевская семья. На шумихе вокруг их бракосочетания пытались заработать все — и модные бренды, и небольшие производители.

Пекарни, магазинчики и рестораны тоже подключились к этому делу и наделали сувениров и необычных вещиц: памятные монеты, флажки, воздушные шары, марки и плакаты. Есть официальный список сувениров, одобренный парой. И конечно, кроме официальных, есть еще ряд менее традиционных продуктов, которые были выпущены в честь исторического дня.

Фотограф Люк Стивенсон сделал фотопроект, где собрал самые нелепые примеры королевского мерчендайза.

Оказалось, что лица принца Гарри и Меган Маркл можно найти практически на любой продукции — от коробки сухих завтраков до носков и презервативов. «Найти странные и забавные предметы с изображением королевской пары было несложно, — говорит Стивенсон. — Хотя некоторые сувениры меня очень удивили. Пачка презервативов — абсолютный мой фаворит. Когда ее открываешь, играет песня God Save the Queen группы Sex Pistols и Star Spangled Banner Уитни Хьюстон».

Пользователи сети уже подсмеиваются над подборкой нелепых товаров, отмечая, что часть из них бьет рекорды по абсурдности.

Джерело: 24tv.ua