Королевский шик: Кейт Миддлтон показала, как нужно носить малиновый двубортный пиджак



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instagram / kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям прилетели в Уэльс

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон - признанная икона стиля, которой пытаются подражать многие. За каждым ее выходом в свет следят не только поклонники, но и модные критики.В этот раз герцогиня Кембриджская вместе с супругом отправилась на вертолете в Уэльс, чтобы нанести визит на военную базу. Для этого мероприятия супруга принца Уильяма выбрала удобный наряд, который соединил в себе классику и тренды.

Кейт не первый раз появляется в узких брюках, заправленных в сапоги. Поверх черной водолазки (как раз предмет классики) она надела двубортный жакет малинового цвета бренда Philosophy с золотыми пуговицами. По-настоящему модная вещь, которая стала ярким акцентом и украсила выход супруги принца.

Свой образ герцогиня завершила клатчем Aspinal и украшениями любимого бренда Kiki McDonough.

Фотографии визита Кейт и Уильяма на военную базу в Уэльсе появились на странице четы в Instagram, а также в фанатских пабликах.