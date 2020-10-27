Кулинар превращает еду в мультяшных персонажей, чтобы дети ели здоровую пищу (фото)



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Собрали для вас самые впечатляющие работы кондитера и предлагаем вам попробовать угадать, герои из каких мультфильмов в них зашифрованы

Австралийской блогерше Лалех Мохмеди (Laleh Mohmedi) 35 лет, она воспитывает 6-летнего сына Джейкоба и 1,5-годовалую дочку Чарли, а еще создает удивительные блюда из здоровых продуктов в виде персонажей мультфильмов, благодаря чему и прославилась в интернете.

«Однажды я испекла блины для сына и превратила их в льва, чтобы немного повеселиться. Джейкоб пришел в восторг и стал постоянно спрашивать меня, могу ли я сделать съедобную игрушку или героя любимого мультика. И я решила попробовать. Мы обсудили персонажей, я подумала над ингредиентами и приступила», — вспоминает австралийка.

Вскоре Лалех начала публиковать свои творения в Facebook и получила такой сумасшедший отклик от подписчиков, что решила создать аккаунт в Instagram, чтобы вдохновить других родителей проявлять творческий подход на кухне.

В течение месяца страница стала вирусной и привлекла внимание средств массовой информации со всего мира. О моем творчестве написали Time, Huffington Post, The Today Show USA, The Today Show Australia, Sunrise, ABC TV, Disney Channel Australia.

«А также мои блюда заметили многие знаменитости, такие как Марта Стюарт и Эштон Катчер. А Эллен ДеДженерес даже поделилась моими работами на своем шоу!

Я не могла представить, что мои маленькие кухонные творения превратятся в большой бизнес, но я люблю каждую его минуту!», — рассказала Лалех.

По словам австралийки, за последние два года ей посчастливилось поработать с такими знаменитыми компаниями, как Disney, Nickelodeon, Universal Pictures, Barcelona FC, Jamie Oliver и 20th Century Fox. А особенно Лалех гордится тем, что в своем кулинарном творчестве она использует только здоровые продукты, к которым приучила и своих детей.

«Я люблю использовать свежие, полезные продукты, а не рафинированный сахар или консерванты. Все мои творения окрашены с использованием овощей и натуральных порошков, таких как активированный уголь», — говорит креативная мама.

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