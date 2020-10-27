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    Жизнь

    Секс-символ советского кино обвинила сына и внучку в покушении на ее жизнь

    • Розсилка
    Актриса Светлана Светличная - Секс-символ советского кино обвинила сына и внучку в покушении на ее жизнь
    Актриса Светлана Светличная

    «Меня покалечили», — заявила Светличная

    Советская актриса Светлана Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на пропагандистском телеканале НТВ.

    Светличная рассказала, что сын и внучка покушались на ее жизнь. После недавнего визита внучки актриса обнаружила в квартире шарики с ртутью и резко почувствовала себя плохо.

    «Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно», — заявила Светличная. Артистка некоторое время не понимала, почему испытывает недомогание и рвотное состояние.

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    Светлана Светличная сейчас

    Светличная выдвинула предположение, что сын, его супруга и внучка хотят убить ее, чтобы получить квартиру в центре Москвы. Заслуженная артистка РСФСР решила, что перепишет свое завещание, и родственникам ничего не достанется.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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