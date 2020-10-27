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    Жизнь

    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео

    • Розсилка
    <p>26-летняя порнозвезда Энсли Пачеко вступила в перестрелку со злоумышленниками, которые проникли в ее дом</p> <div></div> - Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео

    26-летняя порнозвезда Энсли Пачеко вступила в перестрелку со злоумышленниками, которые проникли в ее дом

    instagram.com/ans_leey/

    Вооруженные грабители открыли огонь по женщине, выпустив шесть или семь патронов

    На дом американской порномодели с сайта OnlyFans Ансли Пачеко напали вооруженные грабители. Девушка достала пистолет и начала стрелять в преступников, пока не прогнала их из помещения. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения, пишет Local10 News.

    26-летняя Пачеко рассказала, что грабители ворвались в ее жилье вечером 4 октября. Дома находился муж женщины, семилетний сын и друг семьи, который приехал навестить ее. Пока женщина была в ванной, она услышала крики ворвавшихся в помещение незнакомцев.

    «Я подошла к тумбочке, схватила пистолет и открыла дверь. Я встретилась с одним из них лицом к лицу. Он сказал мне положить пистолет. Я просто отрицательно покачала головой, а затем сказала: "Не стреляйте в меня, мой сын здесь"», — рассказала Пачеко журналистам.

    После этого вооруженные грабители открыли огонь по женщине, выпустив шесть или семь патронов. Пачеко тоже начала стрелять в незваных гостей, после чего те выбежали из дома, сели в свой автомобиль и уехали. Муж порномодели выхватил пистолет у супруги и побежал на улицу, чтобы сделать несколько выстрелов по машине грабителей.

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    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    Порнозвезда, вступившая в перестрелку с бандитами, попала на видео
    instagram.com/ans_leey/

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