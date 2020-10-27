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    Шоу-биз

    Беременная Эмили Ратаковски не хочет узнавать пол своего ребенка до его 18-летия

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    Супермодель Эмили Ратаковски - Беременная Эмили Ратаковски не хочет узнавать пол своего ребенка до его 18-летия
    Супермодель Эмили Ратаковски
    instagram.com/emrata/

    29-летняя модель показала внушительный животик

    Американская модель, актриса Эмили Ратаковски прославилась благодаря своей идеальной фигуре и откровенно-провокационным съемкам. Девушка не стесняется демонстрировать формы перед камерами, и каждое ее фото вызывает шквал восторженных эмоций. Не стали исключением и новые снимки в аккаунте модели. На них девушка позирует с большим животиком, нежно его поглаживая.

    screenshot_10_29
    instagram.com/emrata/

    «Кто будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь», – пытается ответить на эти вопросы будущая мама.

    В интервью для Vogue Ратаковски призналась, что не хочет узнавать пол своего ребенка до 18-летия. То есть будущая мама готова дать наследнику право выбирать гендер.

    «Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть», – приводит слова модели Vogue.

    Эмили Ратаковски замужем за актером, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Для звезд малыш станет первенцем.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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