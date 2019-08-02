Лидер группы «Бez Обмежень» признался, что обожает путешествовать с женой и детьми



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Фронтмен группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец

Лидер популярной группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец признался, что не боится дальних странствий

Фронтмен группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец признался, что он любит путешествовать активно. Главное – чтобы рядом были родные люди.

«Я получаю удовольствие от путешествий за 2000 км, если рядом моя жена и дети. Более того, ты же знаешь, что впереди отдых. И вообще – если бы умел управлять самолетом, то облетел бы вокруг света», – поделился лидер группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

Об опасности солнца в летний период Сергей знает. Говорит, что уходом за кожей, чтобы она не обгорела, занимается жена.

«Я – мужчина, поэтому сильно таким не парюсь. Необходимой защитой меня обеспечивает жена. А вообще я смуглый, поэтому солнышко мне не мешает. Загораю спокойно – если уже печет немного, помазался кремом и все», – рассказал артист в интервью каналу «Украина».