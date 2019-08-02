Лидер группы «Бez Обмежень» признался, что обожает путешествовать с женой и детьми
Лидер популярной группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец признался, что не боится дальних странствий
Фронтмен группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец признался, что он любит путешествовать активно. Главное – чтобы рядом были родные люди.
«Я получаю удовольствие от путешествий за 2000 км, если рядом моя жена и дети. Более того, ты же знаешь, что впереди отдых. И вообще – если бы умел управлять самолетом, то облетел бы вокруг света», – поделился лидер группы «Бez Обмежень» Сергей Танчинец за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».
Об опасности солнца в летний период Сергей знает. Говорит, что уходом за кожей, чтобы она не обгорела, занимается жена.
«Я – мужчина, поэтому сильно таким не парюсь. Необходимой защитой меня обеспечивает жена. А вообще я смуглый, поэтому солнышко мне не мешает. Загораю спокойно – если уже печет немного, помазался кремом и все», – рассказал артист в интервью каналу «Украина».