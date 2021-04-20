Певица из Канады установила рекорд среди женщин, взяв самую низкую ноту (видео)

По словам женщины, она с детства может петь как низким, так и высоким голосом

Канадская певица Джой Чапмен попала в Книгу рекордов Гиннесса, взяв самую низкую ноту (C1 на фортепиано) среди женщин. Об этом сообщает CBC.

Музыкант рассказала журналистам, что побить рекорд ее убедила племянница. Прошлый рекордсмен взял только ноту D2, что на октаву выше С1. Подготовка заняла у певицы около года.

По словам Чапмен, она с детства может петь как низким, так и высоким голосом. Благодаря такому таланту она часто записывала мужские партии.

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