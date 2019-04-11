Любимый фотограф Меган и Гарри сделал «нежный» снимок принца Чарльза и Камиллы



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Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз Фото: instagram / clarencehouse

Интимный момент запечатлел Алекс Любомирски - официальный фотограф свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Королевская чета отпраздновала очередную годовщину совместной жизни. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз выложили снимок, сделанный свадебным фотографом герцогов Сассекских.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская отметили 14 лет со дня свадьбы. По этому случаю на официальной странице представителей британской королевской семьи опубликовали «нежный» кадр. На черно-белом фото принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, улыбаясь, нежно смотрят в глаза друг другу.

Наследник престола облачен в классический костюм с бутоньеркой и платком-паше. Камилла дополнила светлый наряд жемчужными серьгами и ожерельем. «Спасибо за ваши теплые пожелания по случаю годовщины свадьбы принца Уэльского и герцогини Корнуоллской», - подписала пара снимок.

Интимный момент запечатлел Алекс Любомирски - официальный фотограф свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Модный мастер из Нью-Йорка обучался у Марио Тестино. Тестино сотрудничает с популярными глянцевыми журналами. Он был фаворитом принцессы Дианы и работал на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Теперь его ученик делает фото членов британской королевской семьи. Снимки помолвки и свадьбы герцогов Сассекских так понравились Чарльзу и Камилле, что они тоже решили стать клиентами модного фотографа.