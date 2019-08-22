Любовницу британского премьер-министра не пустили в Америку



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Кэрри Симондс

Близость к Борису Джонсону не помогла 31-летней англичанке Кэрри Симондс решить проблемы с визой

Пассии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона запретили въезд в США. 31-летняя девушка по имени Кэрри Симондс подала заявку на получение визы, но ей было отказано, пишет Daily Mail.

Сообщается, что причиной отказа могла стать поездка в Сомалиленд, которую госпожа Симондс совершила в прошлом году. Отметим, что США не признают эту территорию независимой страной, и факт ее посещения может стать проблемой при въезде в Штаты.

Кстати говоря, любовница Джонсона в выборе одежды предпочитает копировать стиль супруги принца Уильяма - Кейт Миддлтон.

Отметим, что премьер-министр Великобритании женат и является многодетным отцом. Но на множестве официальных мероприятий он появляется вместе с Кэрри Симондс.