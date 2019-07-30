Любовницу нового премьера Британии уличили в копировании стиля Кейт Миддлтон (фото)



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Кэрри Симондс и Кейт Миддлтон

Подругу Бориса Джонсона, ради которой он решил развестись с женой, обвинили в плагиате

Модные эксперты давно называют Кейт Миддлтон иконой стиля. Она выглядит одинаково элегантно и в вечерних платьях, и в повседневных нарядах, и даже в спортивной одежде. Неудивительно, что Кейт копируют многие модницы. В числе ее поклонников оказалась и подруга нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которой в скором времени прочат замужество и статус первой леди страны, сообщает The Sun.

Манера одеваться Кэрри Симондс очень напомнила британцам стиль герцогини Кембриджской. В гардеробе у Кэрри много платьев с мелким принтом любимого Кейт силуэта с пуговицами до горла. Есть у нее и куртка, как у Кейт, только другого цвета.

В день официального вступления в должность Бориса девушка появилась у его новой резиденции в розовом в платье миди в мелкий цветок. Оно было похоже на то, в котором Кейт приезжала на благотворительные соревнования по поло.

В январе Кейт появилась в синем пальто и в повязке на голове. Через несколько дней Кэрри заметили в похожем образе.