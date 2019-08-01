Украинские звезды в музее истории Киева: закрытая презентация выставки Анны Чичериной



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znaj.ua

Большинство украинских артистов сейчас находятся на морях, отдыхают в дорогих отелях или праздно проводят время. Те же, кто остался в столице по различным причинам, балуют себя походами на различные вечеринки

В музее истории Киева как раз прошла одна из таких вечеринок – закрытая презентация художественной выставки «Ласкаво просимо до щастя» Анны Чичериной. Поддержать молодую художницу пришли ее друзья из мира шоу-бизнеса: певица Анна Добрыднева, телеведущий и шоу-мен Анатолий Анатолич с дочерями, дизайнер Анастасия Иванова, группа On I Ona и многие другие.

Развлекали гостей участники Черноморских игр «Hot Band», дуэт Александра Федун и Екатерина Сапожник и специальный гость - звезда сериала «Школа», певица Анна Тринчер.

Тон вечеру задавала ведущая Мария Виноградова, которая ослепляла всех своей белоснежной улыбкой.

Картины художницы чаще всего представляли собой изображение детей, и это неудивительно, так как, по ее словам, писала она их в большинстве своем с помощью воспоминаний из детства.

««Ласкаво просимо до щастя» - это моя первая выставка. Спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Меня вдохновляет то, что с помощью своих картин я могу общаться с людьми без слов. С этим проектом я поеду по городам Украины, следующие - Харьков и Львов. А зимой планирую сделать новую выставку в Киеве», - рассказала Анна Чичерина.

Джерело: znaj.ua