Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Maruv

Интересно, каким будет первый танец певицы в шоу?

Поклонники творчества Maruv больше месяца уговаривали певицу в соцсетях присоединиться к проекту «Танцы со звездами», ведь одним из главных «козырей» артистки являются не только песни, но и неординарные хореографические постановки.

И вчера вечером Maruv согласилась принять участие в танцевальном шоу. На своей странице в соцсети певица опубликовала видео-подтверждение и передала звездную эстафету популярному певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и участнику группы «Время и Стекло» Позитиву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 31 Июл 2019 в 7:04 PDT

Кстати, некоторые фолловеры Maruv весьма своеобразно отреагировали на участие певицы в танцевальном шоу.

«Если Марув это самый «вах-вах» артист сезона — сезон можно не смотреть...», «Кухар повесится», «У балерины нервы не выдержат», «Ой, я уже прям предвкушаю это все дело. То ли бедная Марув будет, то ли Кухар», - иронизируют в сети.

Стоит отметить, что в шоу также согласились принять участие телеведущий Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, телеведущая Надежда Матвеева, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.

Напомним, что новый сезон проекта «Танцы со звездами» стартует 25 августа.