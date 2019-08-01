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    Шоу-биз

    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу

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    Maruv - Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Maruv

    Интересно, каким будет первый танец певицы в шоу?

    Поклонники творчества Maruv больше месяца уговаривали певицу в соцсетях присоединиться к проекту «Танцы со звездами», ведь одним из главных «козырей» артистки являются не только песни, но и неординарные хореографические постановки.

    И вчера вечером Maruv согласилась принять участие в танцевальном шоу. На своей странице в соцсети певица опубликовала видео-подтверждение и передала звездную эстафету популярному певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и участнику группы «Время и Стекло» Позитиву. 

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    Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

    Кстати, некоторые фолловеры Maruv весьма своеобразно отреагировали на участие певицы в танцевальном шоу.

    «Если Марув это самый «вах-вах» артист сезона — сезон можно не смотреть...», «Кухар повесится», «У балерины нервы не выдержат», «Ой, я уже прям предвкушаю это все дело. То ли бедная Марув будет, то ли Кухар», - иронизируют в сети.

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    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу
    Эпатажная Maruv выйдет на паркет нового сезона шоу

    Стоит отметить, что в шоу также согласились принять участие телеведущий Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, телеведущая Надежда Матвеева, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.

    Напомним, что новый сезон проекта «Танцы со звездами» стартует 25 августа.

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