Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию



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Меган Маркл и Кейт Миддлтон

38-летняя герцогиня Сассекская переживает за свою репутацию и имидж

Теперь Меган Маркл решила брать пример с Кейт Миддлтон, которой восхищаются многие британцы. Источник при Кенсингтонском дворце сообщил, что Меган уже обратилась за помощью к Кейт. По словам инсайдера, Маркл признала, что выбрала неверный путь.

«Она знает, что ей нужно принять радикальные меры, чтобы вернуть общественность на свою сторону и позволить людям снова влюбиться в нее, как это было, когда она начала встречаться с Гарри, – цитирует слова своего источника издание Mirror.

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