  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию

    • Розсилка
    Меган Маркл и Кейт Миддлтон - Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
    Меган Маркл и Кейт Миддлтон

    38-летняя герцогиня Сассекская переживает за свою репутацию и имидж

    Теперь Меган Маркл решила брать пример с Кейт Миддлтон, которой восхищаются многие британцы. Источник при Кенсингтонском дворце сообщил, что Меган уже обратилась за помощью к Кейт. По словам инсайдера, Маркл признала, что выбрала неверный путь.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
    Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию

    «Она знает, что ей нужно принять радикальные меры, чтобы вернуть общественность на свою сторону и позволить людям снова влюбиться в нее, как это было, когда она начала встречаться с Гарри, – цитирует слова своего источника издание Mirror.

     Читайте также: Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ