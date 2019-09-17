Меган Марк попросила Кейт Миддлтон спасти ее репутацию
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
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Теперь Меган Маркл решила брать пример с Кейт Миддлтон, которой восхищаются многие британцы. Источник при Кенсингтонском дворце сообщил, что Меган уже обратилась за помощью к Кейт. По словам инсайдера, Маркл признала, что выбрала неверный путь.
«Она знает, что ей нужно принять радикальные меры, чтобы вернуть общественность на свою сторону и позволить людям снова влюбиться в нее, как это было, когда она начала встречаться с Гарри, – цитирует слова своего источника издание Mirror.