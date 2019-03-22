Меган Маркл будет рожать в той же больнице, что и Кейт Миддлтон



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Меган Маркл

Первенец герцогини Сассекской появится в лондонской больнице Святой Марии

Меган Маркл будет рожать в той же клинике, где рожала Кейт Миддлтон своих троих детей. Источники из королевского окружения сообщили, что первенец герцогини Сассекской появится в лондонской больнице Святой Марии.

Экс-актрису поместят в частное крыло клиники Линдо. Кстати, там же рожала и принцесса Диана своих сыновей Уильяма и Гарри. Так как роды Меган должны состояться в апреле, персоналу больницы запретили брать отпуска на это время.

Несмотря на слухи, что Маркл собирается лечь в больницу Фримли парк, которая находится рядом с новым домом герцога и герцогини Сассекских, источник уверен, что будущая мама будет рожать в Лондоне: «Будет очень удивительно, если Меган не будет рожать в частном крыле Линдо. Там есть охрана и ресурсы, необходимые для появления на свет королевского младенца».

Стоит отметить, что день прибывания в родовом отделении больницы Святой Марии стоит 7 737 долларов, плюс еще 1 540 за ночь. Тем временем, Меган и Гарри совсем скоро должны переехать в их новое жилище коттедж Фрогмор. На его ремонт чета потратила 4 миллиона долларов, напоминает Page Six.