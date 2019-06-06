Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки



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Герцогиня Сассекская планирует увезти мужа и сына в США

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке. Но все это, по заявлению королевского комментатора Роба Шутера, не соответствует действительности.

Эксперт, со ссылкой на свои источники, заявляет, что бывшая актриса не хочет ехать в Африку, она планирует вернуться на свою родину в США. Таким образом, по словам Шутера, герцогиня Сассекская хочет выйти из тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Еxpress.co.

«Меган знает, если она останется в Британии, это всегда будет означать то, что она будет жить в их тени. Но она не из тех девушек, которые будут довольствоваться вторыми ролями», – отмечает эксперт.

Все потому, что Маркл увидела, какой резонанс у публики вызвала ее вечеринка в Нью-Йорке по случаю скорого рождения первенца. И в США королевская чета стала бы по-настоящему первой – неофициальными королем и королевой Америки.