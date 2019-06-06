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    Жизнь

    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

    • Розсилка
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

    Герцогиня Сассекская планирует увезти мужа и сына в США

    После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке. Но все это, по заявлению королевского комментатора Роба Шутера, не соответствует действительности.

    Эксперт, со ссылкой на свои источники, заявляет, что бывшая актриса не хочет ехать в Африку, она планирует вернуться на свою родину в США. Таким образом, по словам Шутера, герцогиня Сассекская хочет выйти из тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Еxpress.co.

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    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
    Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

    «Меган знает, если она останется в Британии, это всегда будет означать то, что она будет жить в их тени. Но она не из тех девушек, которые будут довольствоваться вторыми ролями», – отмечает эксперт.

    Все потому, что Маркл увидела, какой резонанс у публики вызвала ее вечеринка в Нью-Йорке по случаю скорого рождения первенца. И в США королевская чета стала бы по-настоящему первой – неофициальными королем и королевой Америки.

     

    Кейт Миддлтон актриса Меган Маркл
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