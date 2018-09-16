Принцу Гарри нет места на супружеском ложе. Его заняла Меган Маркл и ее эго



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Сестра Меган Маркл снова раскритиковала герцогиню

В последние несколько недель семья Меган Маркл вроде бы оставила ее в покое: по крайней мере, о них практически ничего не было слышно после того, как сводный брат герцогини дал интервью Daily Mail с просьбой к сестре изменить отношение к отцу, «пока не стало поздно».

«Отношения дочери и отца не должны быть такими. Я сочувствую ему, ведь их отношения были совершенно другими, не такими, как сейчас. Кому-то это все точно навредит. Она — не Меган, которую я помню. Мег, которую я помню, была очень заботливой, она заботилась обо всех — это было важно для нее. Но после Голливуда и участия в сериале «Форс-мажоры» она очень изменилась. Может быть, она чувствует, что лучше остальных. Но если бы она не была сейчас с принцем Гарри, она бы остановила все это и поговорила бы с отцом», — заявил он.

Это было почти месяц назад, и мы даже вздохнули с облегчением, думая, что этот конфликт наконец-то закончен. Но родственники Меган, кажется, никогда не успокоятся. На этот раз с заявлением выступила Саманта, сестра герцогини. И она совсем не стеснялась в выражениях!

«Я больше не буду приукрашать что-либо! Она должна быть гуманной к нашему отцу, который дал ей все. Он был тем, кто всегда был рядом с ней. Она может поклониться папочке», — написала она на приватной страничке в Twitter.

И на этом она не остановилась: Саманта сравнила сестру с Трампом! «Он думает, что может застрелить кого-то и все равно получить голоса. Она может бросить всю семью и лучшего друга, который был с ней 30 лет, и игнорировать это и быть популярной. Грустно», — сказала Маркл.

А потом добавила: «День святого Валентина в этом году будет интересным. Гарри проснется на полу, понимая, что в постели недостаточно места для него, Мег, ее эго и ее мамы».

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