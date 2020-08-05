Минус 60 кг за год: американка восхитила соцсети своим преображением



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Киа стала настоящим примером для подражания людей по всему миру

Киа Твиссельман доказала, что лучшие результаты достигаются не за счет строгих ограничений или жестких тренировок. Успех девушке обеспечили терпение и любовь к собственному телу. 27-летняя американка начала свое путешествие к новой жизни два года назад, когда прочитала вдохновляющую книгу Рейчел Холлис «Очнись, детка!».

Тогда девушка решила следовать пяти простым правилам из книги: просыпаться на час раньше, активно двигаться хотя бы 30 минут в день, выпивать как можно больше воды, вести дневник и придерживаться интуитивного питания. Сейчас Киа весит на 70 кг меньше и на личном примере доказывает, что нет ничего невозможного!

Киа всю свою сознательную жизнь страдала из-за лишнего веса. К каким только способам борьбы с ненавистными килограммами она не прибегала: жесткие диеты, голодания, таблетки… Но все попытки заканчивались спустя пару недель, а срыв в очередной раз убеждал девушку, что ей никогда не стать худой.

Однако случайно попавшаяся ей на глаза книга «Очнись, детка!» действительно заставила ее очнуться. Свой путь к идеальному телу американка начала в октябре 2018 года. К январю она весила на 12 кг меньше, а за 2019 год ей удалось скинуть еще 60 кг! Главным секретом своего успеха Киа называет грамотный подход к питанию и любовь к собственному телу.

Раньше срыв в питании означал для меня конец всего. Сейчас я просто делаю выводы, анализирую причину своих действий и позволяю этому опыту сделать меня сильнее и мудрее, — пишет девушка на своей страничке в Instagram.

Цифры на весах не или желание влезть в любимое платье не должны быть для вас определяющими на пути снижения веса. Здоровье и любовь к себе — вот что важнее всего.

Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.