Напился и принял душ в спальне. В дом Джонни Деппа проник бездомный

Когда копы приехали, то обнаружили злоумышленника, принимающего душ в одной из спален особняка

Источник TMZ утверждает, что в минувший четверг в полицию Лос-Анджелеса поступило сообщение от соседа Джонни Деппа, который увидел во дворе актера мужчину, похожего на бездомного. Он скитался у бассейна кинозвезды, а когда заметил приближающегося к ограде соседа, то сбежал через забор. Но, как выяснилось, не так далеко.

Позже в полицию поступил еще один звонок о нежданном госте в резиденции Джонни Деппа, но уже от службы охраны дома. Когда копы приехали, то обнаружили злоумышленника, принимающего душ в одной из спален особняка. Кроме того, мужчина якобы нашел бар с алкоголем Деппа и даже успел напиться. Теперь ему грозит уголовное дело.

Дом Джонни Деппа

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.