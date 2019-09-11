Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма посетила фестиваль «Назад к природе»

Кейт Миддлтон посетила фестиваль «Назад к природе», который проходит в саду Королевского садоводческого общества, она не смогла. Неожиданно супруга принца Уильяма вернулась к работе. В саду, который она создавала с Адамом Уайтом и Эндрю Дэвисом, она появилась в летнем платье с цветочным узором от дизайнера Эмилию Викстед.

Образ многодетная мама дополнила туфлями на танкетке бежевого цвета и небольшими серьгами. К слову, стоимость ее наряда около 2 тысяч долларов. Поклонникам новый образ Миддлтон очень понравился.