  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон - Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Кейт Миддлтон

    Супруга принца Уильяма посетила фестиваль «Назад к природе»

    Кейт Миддлтон посетила фестиваль «Назад к природе», который проходит в саду Королевского садоводческого общества, она не смогла. Неожиданно супруга принца Уильяма вернулась к работе. В саду, который она создавала с Адамом Уайтом и Эндрю Дэвисом, она появилась в летнем платье с цветочным узором от дизайнера Эмилию Викстед.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи
    Новый модный тренд: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с цветочным принтом за $2 тысячи

    Образ многодетная мама дополнила туфлями на танкетке бежевого цвета и небольшими серьгами. К слову, стоимость ее наряда около 2 тысяч долларов. Поклонникам новый образ Миддлтон очень понравился.

     Читайте также: 50-летняя Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике

    Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ