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    Жизнь

    Обама спродюсирует сериал про Трампа

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    Обама спродюсирует сериал про Трампа

    Фильм снимут на основе книги Майкла Льюиса «Пятый риск»

    Продюсерская фирма Higher Ground Productions, владельцем которой является бывший президент США Барак Обама и его супруга, рассказала о скором выходе сериала по книге Майкла Льюиса «Пятый риск». Об этом пишет Variety.

    В книге описываются события переходного периода между президентством Обамы и правлением Дональда Трампа. В сборнике записаны интервью с чиновниками Белого дома. Сериал будет состоять из нескольких документальных фильмов. Представители компании, полагают, что проект должен вызвать живой отклик у аудитории. По словам Барака Обамы, сериал призван «рассказать истории» о расах и классах, демократии и гражданских правах.

     «Мы взволнованы и с нетерпением ждем запуска этого проекта», – рассказал Барак Обама. Он должен понравиться и детям, и взрослым, вдохновить на перемены. Каждое произведение носит не только развлекательный характер, но и связывает всех нас».

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