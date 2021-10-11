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    Сергей Притула планирует снова стать отцом

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    Сергей Притула с новорожденной дочкой Фото: facebook.com/serhiyprytula - Сергей Притула планирует снова стать отцом

    Сергей Притула с новорожденной дочкой

    Фото: facebook.com/serhiyprytula

    Шоумен мечтает иметь много детей

    Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула, который в мае в третий раз стал отцом, признался, что это он и жена на этом не остановятся.

    В программе «Светская жизнь» знаменитость поделился, что пара планирует стать родителями в третий раз.

    «Нам с женой это все очень нравится, потому что у меня была мечта, чтобы в доме было полно детского смеха и, в принципе, сейчас оно так и есть. Мы еще с роддома не выписались, а уже договорились, что вернемся. У нас так было и в прошлый раз, мы рожали там же, где и Соломию, и нам сказали: "Приходите еще, мы рады вас видеть, вы очень приятная семья, рожайте еще в нас". Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за», – заявил звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

    Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, – это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других – установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес телеведущий
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    Сергей Притула планирует снова стать отцом