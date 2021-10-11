Джамала, Руслана и Педан. Какие оценки получали украинские звезды в школе
Знаменитости вспомнили свое детство
Недавно в Киеве наградили лучшего учителя года – Артура Пройдакова, который преподает украинский язык и литературу.
К слову, на праздничной церемонии присутствовали и звезды шоу-бизнеса. Они вспомнили свои школьные годы. В программе «Светская жизнь» знаменитости рассказали, какие оценки они получали в школе.
Джамала
Артистка также еще в школе выступала на различных мероприятиях. Однако, певица признается, что отличницей ни была. Точные науки «испортили» ей табель.
«У меня были и четверки, и пятерки, и даже одна тройка по химии. Мне геометрия, химия, математика трудно давались», — вспомнила Джа.
ONUKA
Артистка успевала и в школе с углубленным изучением иностранных языков учиться на отлично, и в музыкальной. Она получала только пятерки.
«Тройки и двойки не залетали. Я вообще была золотой медалисткой, сидела на первой парте и зубрила. Почти никогда не было такого, чтобы я не знала ответа на вопрос», — поделилась певица.
Александр Педан
Ведущий был активным учеником, начиная с первого класса. Правда, он принимал участие в школьных праздничных мероприятиях. Поэтому, еще будучи школьником, Александр зарекомендовал себя, как шоумен.
«Я читал стихи, вел все школьные концерты. Однако я все учил и сдавал. У меня в аттестате были только, кажется, три четверки. Все понимали, что я не отличник, но человек хороший», — поделился ведущий.
Екатерина Павленко
Екатерина Павленко призналась, что не была школьной отличницей. Она выбрала музыку. Артистка ждала окончания обучения и с нетерпением бежала в музыкальную школу.
«С первого по третий класс я училась очень хорошо, мне это нравилось, В классе пятом я была хорошисткой. А потом я пошла в музыкальную школу. Как-то у меня с обычной школой не сложилась. Я была троечницей. Сидела за последней партой и ждала пока закончится школа, чтобы пойти в музыкальную», — призналась артистка.
Руслана Лыжичко
В отличии от Джамалы, Руслане легко давались точные науки. Она обожала алгебру и ходила на различные олимпиады по математике.
«Я на самом деле окончила Львовскую математическую школу. У меня всегда были все пятерки. Я алгебру просто обожала», — делась певица.