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    Джамала, Руслана и Педан. Какие оценки получали украинские звезды в школе

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    Джамала призналась, что отличницей ни была. Точные науки &laquo;испортили&raquo; ей табель - Джамала, Руслана и Педан. Какие оценки получали украинские звезды в школе
    Джамала призналась, что отличницей ни была. Точные науки «испортили» ей табель

    Знаменитости вспомнили свое детство

    Недавно в Киеве наградили лучшего учителя года – Артура Пройдакова, который преподает украинский язык и литературу.

    К слову, на праздничной церемонии присутствовали и звезды шоу-бизнеса. Они вспомнили свои школьные годы. В программе «Светская жизнь» знаменитости рассказали, какие оценки они получали в школе.

    Джамала

    Джамала
    Джамала

    Артистка также еще в школе выступала на различных мероприятиях. Однако, певица признается, что отличницей ни была. Точные науки «испортили» ей табель.

    «У меня были и четверки, и пятерки, и даже одна тройка по химии. Мне геометрия, химия, математика трудно давались», — вспомнила Джа.

    ONUKA

    Onuka
    Onuka

    Артистка успевала и в школе с углубленным изучением иностранных языков учиться на отлично, и в музыкальной. Она получала только пятерки.

    «Тройки и двойки не залетали. Я вообще была золотой медалисткой, сидела на первой парте и зубрила. Почти никогда не было такого, чтобы я не знала ответа на вопрос», — поделилась певица.

    Александр Педан

    Александр Педан
    Александр Педан

    Ведущий был активным учеником, начиная с первого класса. Правда, он принимал участие в школьных праздничных мероприятиях. Поэтому, еще будучи школьником, Александр зарекомендовал себя, как шоумен.

    «Я читал стихи, вел все школьные концерты. Однако я все учил и сдавал. У меня в аттестате были только, кажется, три четверки. Все понимали, что я не отличник, но человек хороший», — поделился ведущий.

    Екатерина Павленко

    Екатерина Павленко
    Екатерина Павленко

    Екатерина Павленко призналась, что не была школьной отличницей. Она выбрала музыку. Артистка ждала окончания обучения и с нетерпением бежала в музыкальную школу.

    «С первого по третий класс я училась очень хорошо, мне это нравилось, В классе пятом я была хорошисткой. А потом я пошла в музыкальную школу. Как-то у меня с обычной школой не сложилась. Я была троечницей. Сидела за последней партой и ждала пока закончится школа, чтобы пойти в музыкальную», — призналась артистка.

    Руслана Лыжичко

    Руслана
    Руслана

    В отличии от Джамалы, Руслане легко давались точные науки. Она обожала алгебру и ходила на различные олимпиады по математике.

    «Я на самом деле окончила Львовскую математическую школу. У меня всегда были все пятерки. Я алгебру просто обожала», — делась певица.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Александр Педан
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    Джамала, Руслана и Педан. Какие оценки получали украинские звезды в школе