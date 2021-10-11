Джамала, Руслана и Педан. Какие оценки получали украинские звезды в школе

Джамала призналась, что отличницей ни была. Точные науки «испортили» ей табель

Знаменитости вспомнили свое детство

Недавно в Киеве наградили лучшего учителя года – Артура Пройдакова, который преподает украинский язык и литературу.

К слову, на праздничной церемонии присутствовали и звезды шоу-бизнеса. Они вспомнили свои школьные годы. В программе «Светская жизнь» знаменитости рассказали, какие оценки они получали в школе.

Джамала

Джамала

Артистка также еще в школе выступала на различных мероприятиях. Однако, певица признается, что отличницей ни была. Точные науки «испортили» ей табель.

«У меня были и четверки, и пятерки, и даже одна тройка по химии. Мне геометрия, химия, математика трудно давались», — вспомнила Джа.

ONUKA

Onuka

Артистка успевала и в школе с углубленным изучением иностранных языков учиться на отлично, и в музыкальной. Она получала только пятерки.

«Тройки и двойки не залетали. Я вообще была золотой медалисткой, сидела на первой парте и зубрила. Почти никогда не было такого, чтобы я не знала ответа на вопрос», — поделилась певица.

Александр Педан

Александр Педан

Ведущий был активным учеником, начиная с первого класса. Правда, он принимал участие в школьных праздничных мероприятиях. Поэтому, еще будучи школьником, Александр зарекомендовал себя, как шоумен.

«Я читал стихи, вел все школьные концерты. Однако я все учил и сдавал. У меня в аттестате были только, кажется, три четверки. Все понимали, что я не отличник, но человек хороший», — поделился ведущий.

Екатерина Павленко

Екатерина Павленко

Екатерина Павленко призналась, что не была школьной отличницей. Она выбрала музыку. Артистка ждала окончания обучения и с нетерпением бежала в музыкальную школу.

«С первого по третий класс я училась очень хорошо, мне это нравилось, В классе пятом я была хорошисткой. А потом я пошла в музыкальную школу. Как-то у меня с обычной школой не сложилась. Я была троечницей. Сидела за последней партой и ждала пока закончится школа, чтобы пойти в музыкальную», — призналась артистка.

Руслана Лыжичко

Руслана

В отличии от Джамалы, Руслане легко давались точные науки. Она обожала алгебру и ходила на различные олимпиады по математике.

«Я на самом деле окончила Львовскую математическую школу. У меня всегда были все пятерки. Я алгебру просто обожала», — делась певица.