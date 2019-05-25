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    Жизнь

    Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»

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    Елена Зеленская - Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»
    Елена Зеленская

    Съемки «Лиги Смеха» прошли с новым ведущим Кошевым

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена повеселилась на концерте «Лиги Смеха» с новым ведущим.

    Фотографии с концерта Зеленская выложила на своей странице в Instagram.

    Отметим, что 23 и 25 мая в Киеве в «Жовтневом дворце» проходит съемка новых программ юмористического шоу «Лига смеха». Его вел Владимир Зеленский, который недавно стал президентом Украины.

    Вместо него новым ведущим стал Евгений Кошевой.

    «Новый ведущий «Лиги смеха »- старый друг-человек-eмодзи. В добрый путь!», - отметила Елена.

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    Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»
    Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»
    Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»

    Первая леди Украины также опубликовала фотографии из гримерки и концертного зала.

    Напомним, «Вечерний квартал» вместо Зеленского будут вести участники команды «Днепр», актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

    Также на постоянной основе к «Квартала» присоединяется капитан команды «Стадион Дубрава» Владимир Мартынец.

    Владимир Зеленский первая леди
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