Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»
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Розсилка
Съемки «Лиги Смеха» прошли с новым ведущим Кошевым
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена повеселилась на концерте «Лиги Смеха» с новым ведущим.
Фотографии с концерта Зеленская выложила на своей странице в Instagram.
Отметим, что 23 и 25 мая в Киеве в «Жовтневом дворце» проходит съемка новых программ юмористического шоу «Лига смеха». Его вел Владимир Зеленский, который недавно стал президентом Украины.
Вместо него новым ведущим стал Евгений Кошевой.
«Новый ведущий «Лиги смеха »- старый друг-человек-eмодзи. В добрый путь!», - отметила Елена.
Первая леди Украины также опубликовала фотографии из гримерки и концертного зала.
Напомним, «Вечерний квартал» вместо Зеленского будут вести участники команды «Днепр», актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.
Также на постоянной основе к «Квартала» присоединяется капитан команды «Стадион Дубрава» Владимир Мартынец.