Первая леди Украины без супруга повеселилась на концерте «Лиги Смеха»



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Елена Зеленская

Съемки «Лиги Смеха» прошли с новым ведущим Кошевым

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена повеселилась на концерте «Лиги Смеха» с новым ведущим.

Фотографии с концерта Зеленская выложила на своей странице в Instagram.

Отметим, что 23 и 25 мая в Киеве в «Жовтневом дворце» проходит съемка новых программ юмористического шоу «Лига смеха». Его вел Владимир Зеленский, который недавно стал президентом Украины.

Вместо него новым ведущим стал Евгений Кошевой.

«Новый ведущий «Лиги смеха »- старый друг-человек-eмодзи. В добрый путь!», - отметила Елена.

Первая леди Украины также опубликовала фотографии из гримерки и концертного зала.

Напомним, «Вечерний квартал» вместо Зеленского будут вести участники команды «Днепр», актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Также на постоянной основе к «Квартала» присоединяется капитан команды «Стадион Дубрава» Владимир Мартынец.