Первый муж Юлии Началовой рассказал всю правду о жизни с покойной певицей



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Юлия Началова и Дмитрий Ланской tvc.ru

Экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской раскритиковал российских журналистов, которые обвинили его в смерти певицы

Дмитрий Ланской, впервые прокомментировал смерть экс-супруги в соцсети. Артист записал видео и опубликовал его на своей странице в соцсети Instagram. В своем видео-заявлении Дмитрий Ланской раскритиковал российских журналистов, пресс-атташе покойной певицы и заявил, что никогда не заставлял Юлию худеть и принимать какие-то таблетки.

«В первую очередь я хочу обратиться к журналистам и представителям СМИ с настоятельной просьбой прекратить распространение заведомо ложной информации с моим именем и фотографиями, клеветнических публикаций и программ по ТВ, порочащих мою честь и достоинство. 16 марта произошло страшное: ушла из жизни выдающаяся певица и невероятно светлый человек Юлия Началова. Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям, семье, родным и близким. Дай вам бог сил пережить это горе. Это невосполнимая утрата для всех. Я осознанно отказался от всех интервью и ток-шоу, так как искренне считаю, что сейчас для этого не время. Только вчера было девять дней. Господа журналисты, вы вообще люди? Что-нибудь есть для вас святое? Сейчас время великого поста, опомнитесь и удалите откровенную ложь со своим порталов. Под вашими лживыми фельетонами написаны ваши фамилии, вы для этого учились в университетах? Совместно с адвокатами я уже начал составлять заявление о распространении заведомо ложных сведений и вскоре они будут переданы в соответствующее учреждение», - так начал свою речь Ланской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Ланской/Lanskoy & Co. (@lanskoymusic) 27 Мар 2019 в 4:18 PDT





Также Дмитрий отметил, что он не виноват в смерти певицы.

«Для всех здравомыслящих людей очевидно, что я не имею никакого отношения к случившемуся. Но на всякий случай еще раз проговорю: все обвинения в свой адрес я отрицаю, прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод, разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово "личное". После этого прошла целая жизнь – у Юлии своя, у меня своя. За все прошедшие 15 лет мы виделись 3-4 раза. Последний раз – на концерте, посвященному 20-летию группы "Премьер-министр" в ноябре прошлого года», - объяснил экс-супруг Началовой.

Кроме этого, Ланской обвинил пресс-атташе певицы во лжи.

«Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все 100%. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть! Это ложь! Юлия была яркой и независимой личностью и, думаю, вряд ли ее мог кто-то заставить делать что-то против ее воли».

Стоит отметить, что многие поклонники Юлии Началовой в комментариях продолжили обвинять Дмитрия Ланского в смерти певицы.

«Как вы с ней поступили вам? Нет вам оправдания. Сейчас перекидываете вину на журналистов... Так нафиг вам с ними судиться? Живите спокойно... Прийти попрощаться - струсили, позвонить родителям предложить помощь - тоже...Снять видео - это да, по-мужски...», «А кто же ее заставлял худеть и довел до истощения?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта после операции на ноге. По информации судмедэкспертов причиной смерти стал сепсис.

Певицу похоронили в Москве почти через неделю.