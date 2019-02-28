Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии



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Пиппа Миддлтон

На бал молодая мама появилась без супруга

Младшая сестра Кейт Миддлтон, 35-летняя Пиппа Миддлтон, на днях совершила свой первый светский выход после родов - Пиппа появилась на ежегодном благотворительном балу в Лондоне.

На мероприятие Пиппа Миддлтон пришла в ярком вечернем платье в пол с крупным бантом на воротнике и рукавами-воланами от бренда Temperley London стоимостью почти две тысячи долларов. Образ сестра герцогини Кембриджской дополнила ярко-красным клатчем Emmy London и аккуратными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Напомним, что Пиппа и Джеймс — старые друзья и до свадьбы были знакомы более 10 лет. В 2012 году они даже пробовали встречаться, но тогда их роман не получил продолжения. Вновь чувства пары вспыхнули лишь в 2015 году и оказались такими сильными, что уже через год Джеймс сделал Пиппе предложение руки и сердца, подарив кольцо стоимостью 327 тысяч долларов.

В мае 2017 года Миддлтон и Мэттьюз поженились, а в октябре 2018 впервые стали родителями — на свет появился их сын Артур.



