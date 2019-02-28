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    Жизнь

    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии

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    Пиппа Миддлтон - Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии
    Пиппа Миддлтон

    На бал молодая мама появилась без супруга

    Младшая сестра Кейт Миддлтон, 35-летняя Пиппа Миддлтон, на днях совершила свой первый светский выход после родов - Пиппа появилась на ежегодном благотворительном балу в  Лондоне.

    На мероприятие Пиппа Миддлтон пришла в ярком вечернем платье в пол с крупным бантом на воротнике и рукавами-воланами от бренда Temperley London стоимостью почти две тысячи долларов. Образ сестра герцогини Кембриджской дополнила ярко-красным клатчем Emmy London и аккуратными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

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    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии
    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии
    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии
    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии
    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии
    Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына появилась на светском мероприятии

    Напомним, что Пиппа и Джеймс — старые друзья и до свадьбы были знакомы более 10 лет. В 2012 году они даже пробовали встречаться, но тогда их роман не получил продолжения. Вновь чувства пары вспыхнули лишь в 2015 году и оказались такими сильными, что уже через год Джеймс сделал Пиппе предложение руки и сердца, подарив кольцо стоимостью 327 тысяч долларов.

    В мае 2017 года Миддлтон и Мэттьюз поженились, а в октябре 2018 впервые стали родителями — на свет появился их сын Артур.

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    Кейт Миддлтон семья
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