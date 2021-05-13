Пластические хирурги назвали самую популярную пластическую операцию во время пандемии

По информации издания, некоторые врачи связывают популярность пластики с так называемым «эффектом Zoom»

Медицинские работники назвали самую популярную пластическую операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает HypeBae со ссылкой на исследование Американского общества пластических хирургов (ASPS).

Специалисты организации, в которую входит почти восемь тысяч медиков, опубликовали ежегодный отчет о главных тенденциях в пластической хирургии. Согласно документу, в 2020 году чаще всего пациенты обращались к врачам за ринопластикой. При этом второе и третье место в рейтинге самых востребованных процедур заняли пластика век и подтяжка лица.

По информации издания, некоторые врачи связывают популярность ринопластики с так называемым «эффектом Zoom» — явлением, при котором люди начинают больше обращать внимание на изъяны своей внешности из-за частых видеоконференций и звонков.

Вдобавок отмечается, что в 2020 году хирурги больше рекламировали результаты своей работы в социальных сетях, из-за чего вырос спрос на подобные операции. Так, например, хештег #nosejobcheck («проверка ринопластики») в TikTok набрал более 1,5 миллиарда просмотров.

Помимо этого эксперты обратили внимание на то, что приток пациентов увеличился после начала вакцинации от коронавируса, так как в связи с этим государство ослабило карантинные ограничения.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.