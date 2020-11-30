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    Жизнь

    Подключенный к аппарату вентиляции легких учитель музыки отблагодарил врачей игрой на скрипке

    • Розсилка
    Подключенный к аппарату вентиляции легких учитель музыки отблагодарил врачей игрой на скрипке

    Комментаторы признались, что едва смогли сдержать слезы

    Учитель музыки Гровер Вильгельмсен, заболевший коронавирусом, целый месяц находился в реанимации больницы американского штата Юта. Он очень хотел выразить врачам свою признательность, но не мог говорить, поскольку был подключен к аппарату ИВЛ. Тогда он решил поблагодарить их игрой на скрипке.

    Комментаторы признались, что едва смогли сдержать слезы. Они также сказали спасибо медработникам из «красной зоны».

    «Наилучшие пожелания мистеру Вильгельмсену и медицинскому персоналу больницы, ухаживающему за ним и остальными пациентами!», «На глаза навернулись слёзы. Всем медработникам спасибо, берегите себя!», «Это так трогательно. Огромное спасибо всем людям, которые работают на передовой, чтобы справиться с вирусом. Вы вдохновляете меня на то, чтобы пойти учиться на врача!», «Музыка — прекрасный способ выражения признательности героям-медикам», - комментируют видео пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: музыка коронавирус учитель
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