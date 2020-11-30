Подключенный к аппарату вентиляции легких учитель музыки отблагодарил врачей игрой на скрипке

Комментаторы признались, что едва смогли сдержать слезы

Учитель музыки Гровер Вильгельмсен, заболевший коронавирусом, целый месяц находился в реанимации больницы американского штата Юта. Он очень хотел выразить врачам свою признательность, но не мог говорить, поскольку был подключен к аппарату ИВЛ. Тогда он решил поблагодарить их игрой на скрипке.

Комментаторы признались, что едва смогли сдержать слезы. Они также сказали спасибо медработникам из «красной зоны».

«Наилучшие пожелания мистеру Вильгельмсену и медицинскому персоналу больницы, ухаживающему за ним и остальными пациентами!», «На глаза навернулись слёзы. Всем медработникам спасибо, берегите себя!», «Это так трогательно. Огромное спасибо всем людям, которые работают на передовой, чтобы справиться с вирусом. Вы вдохновляете меня на то, чтобы пойти учиться на врача!», «Музыка — прекрасный способ выражения признательности героям-медикам», - комментируют видео пользователи сети.

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