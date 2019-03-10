Правительственное СМИ Китая записало англоязычный рэп о достижениях страны



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Фото: unsplash / @diegojimenez

Западные эксперты предполагают, что видео нацелено на китайскую аудиторию, которая не слишком разбирается в хип-хопе

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» выпустило видео, в котором исполнитель Су Хан читает рэп о достижениях страны. Это должно привлечь внимание молодежи к ежегодному политического собрания - «Две сессии».

Пропагандистской хип-хоп под названием «Две сессии: к миру из Китая» рассказывает о последних научных достижениях страны. В тексте, например, упоминаются высадка китайского лунохода на обратную сторону Луны, погружение батискафа на дно Марианского желоба, клонирование обезьян и запуск первого квантового спутника связи. Речь идет и об уменьшении уровня бедности и снижение загрязнения окружающей среды. Также здесь скрыто несколько ссылок на явления мировой поп-культуры, в частности «Звездные войны».

Западные эксперты предполагают, что видео на самом деле нацелено на китайскую аудиторию, которая не слишком разбирается в хип-хопе. Пропагандистской рэпом правительство хочет привлечь внимание молодежи к политическому собрания.