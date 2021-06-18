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    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»

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    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»

    Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели

    Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых «ангелов», которые будут сотрудничать с компанией. Пост появился на странице бренда в Instagram.

    Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели, но и спортсменки, актрисы, активистки. Среди новых «ангелов» 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

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    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»
    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости мода и красота шоу-бизнес
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    Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»