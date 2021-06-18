Victoria’s Secret показала фото своих новых «ангелов»

Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели

Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых «ангелов», которые будут сотрудничать с компанией. Пост появился на странице бренда в Instagram.

Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели, но и спортсменки, актрисы, активистки. Среди новых «ангелов» 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.