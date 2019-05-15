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    Жизнь

    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи

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    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи

    Кейт Миддлтон и принц Уильям уже познакомились с сыном принца Гарри и Меган Маркл.

    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи. Их родители вчера уже имели счастье познакомиться с малышом в резиденции Фрогмор. Однако своих детей с собой они не взяли, пишет Daily Mail.

    Поэтому нет ничего удивительного, что принц Джордж и принцесса Шарлотта крайне возбуждены и с нетерпением ждут, когда им покажут их двоюродного брата.

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    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи

    «Дети очень хотят увидеть малыша Арчи и очень скоро им будет предоставлена такая возможность», - рассказал источник во дворце.

    С Арчи Харрисоном, который является седьмым наследником в очереди на престол, уже познакомились королева Елизавета II, принц Филипп и его бабушка Дория Рэгланд. Старшая сестра принцессы Дианы леди Джейн также была в числе первых, кто увидел малыша.

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    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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