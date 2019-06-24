Принц Гарри и Меган Маркл сухо поздравили принца Уильяма с днем рождения



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Принц Гарри и Меган Маркл

Эксперты уверены, что герцог и герцогиня Сассекские сделали это намеренно

Накануне британский принц Уильям отметил свое 37-летие. На официальной странице герцога и герцогини Кембриджских появился пост, в котором именинник благодарит своих подписчиков и, в целом, всех, кто поздравил его с праздником и написал теплые слова в его адрес.

Одновременно с этим, жители Великобритании и пресса оказались неприятно поражены тому, как поздравил Уильяма его младший брат, принц Гарри со своей женой Меган Маркл. Они в комментариях к публикации написали лишь сухое и крайне официальное: «С днем рождения герцога Кембриджского!». Тогда как в предыдущие годы Гарри поздравлял брата более неформально и сердечно.

Бывшая актриса и принц даже не опубликовали отдельного поста для Уильяма на своей официальной странице. Хотя так они недавно поздравляли принца Филиппа с 98-летием. А когда принцу Луи исполнился один год, они ответили смайликами с пирожными и воздушными шариками и пожелали своему племяннику «большой любви».

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