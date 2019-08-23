Принц Луи получил модные кроссовки от легенды тенниса



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Кейт Миддлтон с принцем Луи

Знаменитый спортсмен Стэн Смит передал мальчику ценный подарок

Кейт Миддлтон и принц Уильям – большие любители тенниса и не исключено, что вскоре поклонники королевской семьи увидят на корте и маленького Луи, ведь на днях он получил ценный подарок от легенды тенниса Стэна Смита. Презент бывший спортсмен вручил Кейт Миддлтон на финале Уимблдонского турнира, пишет портал Express.co.uk.

Бывший чемпион мира передал герцогине Кембриджской пару кроссовок для игры в теннис из линии Adidas Stan Smiths маленького размера. На одном из них Смит даже оставил собственный автограф, нанесенный золотыми чернилами. Подарок был сделан в честь дня рождения малыша – в конце апреля принцу Луи исполнился год. Спортсмен передал его с опозданием.

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