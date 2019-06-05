Принц Уильям до знакомства с Кейт Миддлтон был влюблен в племянницу мачехи (фото)



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Принй Уильям и Кейт Миддлтон

Энн Паркер Боулз успела делать карьеру на телевидении

Еще в 17 лет принц Уильям «положил глаз» на племянницу Камиллы Паркер Боулз по имени Энн. Девушке в то время было уже 25 лет. «Иногда он смотрел на нее с таким обожанием, что становилось немного неловко», – цитирует слова королевского биографа Эндрю Мортона The Sun.

Но вскоре роман закончился: Уильям поступил в университет, где и познакомился с будущей женой. Они встречались до свадьбы целых 10 лет.

За это время Энн Паркер Боулз успела делать карьеру на телевидении, а также побороть тяжелую алкогольную и наркотическую зависимость. Слабость к спиртным напиткам, по ее собственному признанию, досталась женщине от ее отца – брата Камиллы, Ричарда.