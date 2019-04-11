Принц Уильям готовится засудить издание, сообщившее о его измене Кейт Миддлтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об интрижке герцога Кембриджского написал один из американских таблоидов, специализирующийся на фейковых новостях

Издание In Touch славится своими громкими заявлениями. На прошлой неделе таблоид заявил, что брак принца Чарльза с Камиллой якобы признали незаконным, а чуть ранее там же написали, что принца Уильяма якобы поймали на измене Кейт Миддлтон.

Журнал заявил, что герцог Кембриджский завел интрижку с лучшей подругой жены Роуз Ханбери, когда Кейт Миддлтон ждала принца Луи. Когда Кэтрин узнала об адюльтере, то потребовала порвать с Ханбери все связи и вычеркнуть ее из круга приближенных.

При этом Кейт решила смириться с неверностью мужа и не заводила речь о расторжении брака. Выдумку журнала с готовностью подхватили и некоторые британские издания. Однако теперь фантазерам придется туго – юристы принца Уильяма готовят судебный иск на авторов «утки» за клевету.