Принц Уильям готовится засудить издание, сообщившее о его измене Кейт Миддлтон
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Об интрижке герцога Кембриджского написал один из американских таблоидов, специализирующийся на фейковых новостях
Издание In Touch славится своими громкими заявлениями. На прошлой неделе таблоид заявил, что брак принца Чарльза с Камиллой якобы признали незаконным, а чуть ранее там же написали, что принца Уильяма якобы поймали на измене Кейт Миддлтон.
Журнал заявил, что герцог Кембриджский завел интрижку с лучшей подругой жены Роуз Ханбери, когда Кейт Миддлтон ждала принца Луи. Когда Кэтрин узнала об адюльтере, то потребовала порвать с Ханбери все связи и вычеркнуть ее из круга приближенных.
При этом Кейт решила смириться с неверностью мужа и не заводила речь о расторжении брака. Выдумку журнала с готовностью подхватили и некоторые британские издания. Однако теперь фантазерам придется туго – юристы принца Уильяма готовят судебный иск на авторов «утки» за клевету.