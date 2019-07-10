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    Жизнь

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Герцог и герцогиня Кембриджские ищут себе помощника

    Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон требуется новый сотрудник. Необходимость в открытии новой вакансии появилась после того, как герцоги Кембриджские и Сассекские отказались работать вместе в основанной ими благотворительной организации.

    Объявление о том, что Кейт и Уильяму требуется координатор графика встреч, появилось на официальном сайте королевской семьи, однако уровень зарплаты не называется.

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате

    Примечательно, что персонал ищут не только в Кенсингтонском дворце. Так, королеве требуется дворцовый эконом, который разбирался бы в кейтеринге и хорошей еде. Специалисту обещают платить около 23 тысяч долларов в год.

    Кроме этого, Букингемский дворец ищет и носильщика на кухню. Подсобный рабочий будет получать чуть больше  $18 тысяч в год, говорится на сайте Royal.uk.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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