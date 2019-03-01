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    Жизнь

    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Герцог Кембриджский посетил благотворительную организацию, занимающуюся обучением детей искусству кинематографии, где пообщался с юными кинематографистами

    Герцог Кембриджский посетил благотворительную организацию, занимающуюся обучением детей искусству кинематографии, где пообщался с юными кинематографистамиПятилетний принц Джордж, несмотря на свой титул, как и все дети, обожает кино. Его отец герцог Кембриджский рассказал, что любимый анимационный фильм его сына «Как приручить дракона».

    Отец троих детей сделал это признание во время своего посещения в Северной Ирландии благотворительной организации Cinemagic, занимающейся обучением детей искусству кинематографии.

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    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
    Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына

    Там он пообщался с учениками, которых учат режиссуре, производству, созданию костюмов, постановке света, звуку, гриму и другим дисциплинам.

    Разговаривая с маленьким мальчиком по имени Рейган, который делает драконов из цветной бумаги, Уильям описал, как Джорджу нравится мультфильм про этот персонаж.

    Вместе с герцогом была и его супруга. Королевской чете показали короткометражную ленту, снятую юными кинематографистами. Кейт Миддлтон также посетила мастер-класс по сценическому макияжу.

    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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