Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
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Герцог Кембриджский посетил благотворительную организацию, занимающуюся обучением детей искусству кинематографии, где пообщался с юными кинематографистами
Герцог Кембриджский посетил благотворительную организацию, занимающуюся обучением детей искусству кинематографии, где пообщался с юными кинематографистамиПятилетний принц Джордж, несмотря на свой титул, как и все дети, обожает кино. Его отец герцог Кембриджский рассказал, что любимый анимационный фильм его сына «Как приручить дракона».
Отец троих детей сделал это признание во время своего посещения в Северной Ирландии благотворительной организации Cinemagic, занимающейся обучением детей искусству кинематографии.
Там он пообщался с учениками, которых учат режиссуре, производству, созданию костюмов, постановке света, звуку, гриму и другим дисциплинам.
Разговаривая с маленьким мальчиком по имени Рейган, который делает драконов из цветной бумаги, Уильям описал, как Джорджу нравится мультфильм про этот персонаж.
Вместе с герцогом была и его супруга. Королевской чете показали короткометражную ленту, снятую юными кинематографистами. Кейт Миддлтон также посетила мастер-класс по сценическому макияжу.