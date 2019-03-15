Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцог Кембриджский сделал невесте тот же комплимент, что принц Чарльз на венчании с принцессой Дианой.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Венчание, состоявшееся в Вестминстерском аббатстве, стало одним из самых пышных в истории британской королевской семьи.

За прямой трансляцией мероприятия наблюдали миллионы. Тогда многие заметили, как принц что-то говорит невесте, стоя в самый торжественный момент у алтаря. Долгое время было неизвестно, что именно сказал герцог Кембриджский своей избраннице, но писательница Марсия Муди раскрыла этот секрет в своей книге «Кейт: Биография».

«Уильям тихо сказал Кейт: «Ты прекрасно выглядишь», – пишет Марсия. Затем принц посмотрел на отца невесты Майкла, который сопровождал ее к алтарю, и пошутил, что свадьба будет «тихой и семейной».

Интересно, что, обратившись к своей почти уже супруге, принц Уильям в точности повторил слова своего отца принца Чарльза, который сделал такой же комплимент на венчании принцессе Диане в 1981 году. Была ли это случайность или же сын по какой-то причине сознательно повторил поступок отца, не сообщается.