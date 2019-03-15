  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон

    • Розсилка
    <p>Принц Уильям и Кейт Миддлтон</p> <p></p> - Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Герцог Кембриджский сделал невесте тот же комплимент, что принц Чарльз на венчании с принцессой Дианой.

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Венчание, состоявшееся в Вестминстерском аббатстве, стало одним из самых пышных в истории британской королевской семьи.

    За прямой трансляцией мероприятия наблюдали миллионы. Тогда многие заметили, как принц что-то говорит невесте, стоя в самый торжественный момент у алтаря. Долгое время было неизвестно, что именно сказал герцог Кембриджский своей избраннице, но писательница Марсия Муди раскрыла этот секрет в своей книге «Кейт: Биография».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон
    Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон
    Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон
    Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон
    Принц Уильям повторил поступок отца, стоя у алтаря с Кейт Миддлтон

     «Уильям тихо сказал Кейт: «Ты прекрасно выглядишь», – пишет Марсия. Затем принц посмотрел на отца невесты Майкла, который сопровождал ее к алтарю, и пошутил, что свадьба будет «тихой и семейной».

    Интересно, что, обратившись к своей почти уже супруге, принц Уильям в точности повторил слова своего отца принца Чарльза, который сделал такой же комплимент на венчании принцессе Диане в 1981 году. Была ли это случайность или же сын по какой-то причине сознательно повторил поступок отца, не сообщается.

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ